На Украине не могут определиться, кто представит страну на "Евровидении" вместо певицы Maruv

Представители украинского отбора на музыкальный конкурс "Евровидение-2019" еще не приняли решение, кто будет представлять страну вместо певицы Maruv.

Напомним, Maruv не поедет на конкурс, так как необходимый для этого договор между ней и национальным организатором - Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ) - подписан не был. Певице были выставлены жесткие условия контракта, среди которых - отказ от гастролей в России, запрет на общение с журналистами и импровизацию на сцене.

Как заявил председатель НОТУ Зураб Аласания, после отказа Maruv выступать на песенном конкурсе вопрос о кандидатуре участника остается открытым. Пока непонятно, кто именно представит страну на международном уровне.

Также Аласания отметил, что телекомпания начнет переговоры "со следующим кандидатом". Встреча с ним намечена на вторник, 26 февраля, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, Россию в этом году на "Евровидении" представит Сергей Лазарев.