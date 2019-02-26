26 Февраля 2019
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Общество За рубежом Украина

На Украине не могут определиться, кто представит страну на "Евровидении" вместо певицы Maruv

Представители украинского отбора на музыкальный конкурс "Евровидение-2019" еще не приняли решение, кто будет представлять страну вместо певицы Maruv.

Напомним, Maruv не поедет на конкурс, так как необходимый для этого договор между ней и национальным организатором - Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ) - подписан не был. Певице были выставлены жесткие условия контракта, среди которых - отказ от гастролей в России, запрет на общение с журналистами и импровизацию на сцене.

(2019)|Фото: AP Photo/Vladimir Donsov

Как заявил председатель НОТУ Зураб Аласания, после отказа Maruv выступать на песенном конкурсе вопрос о кандидатуре участника остается открытым. Пока непонятно, кто именно представит страну на международном уровне.

Также Аласания отметил, что телекомпания начнет переговоры "со следующим кандидатом". Встреча с ним намечена на вторник, 26 февраля, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, Россию в этом году на "Евровидении" представит Сергей Лазарев.

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На Украине не могут определиться, кто представит страну на "Евровидении" вместо певицы Maruv

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Теги: Украина, Евровидение, кандидат



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