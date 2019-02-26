Бюджет Югры на 2019 год вырастет на 28,5 миллиардов

На заседании думы ХМАО депутаты скорректируют дефицитный бюджет на 2019-21 гг., сообщили Накануне.RU в информационно-аналитическом управлении окружного парламента.

Доходы и расходы на нынешний год увеличатся на 28,5 млрд руб. и до 216,1 млрд и 236,5 млрд руб. Дефицит не изменится – 20,4 млрд руб. Доходы в 2020 г. вырастут на 13,3 млрд руб. до 202 млрд, расходы – на 7 млрд до 220 млрд руб. , дефицит уменьшится на 6,2 млрд до 18,6 млрд руб.

Доходы окружного бюджета в 2021 г. вырастут на 13,7 млрд до 202,8 млрд руб., расходы – на 9,1 млрд руб. до 224,3 млрд. Дефицит сократится на 4,6 млрд руб. и составит 21,5 млрд руб.

Помимо поправок в бюджет парламентарии рассмотрят отчёты спикера Бориса Хохрякова о работе думы в 2018 г., Счётной палаты округа за четвёртый квартал ушедшего года, прокурора Евгения Ботвинкина о состоянии законности в регионе и другие вопросы.