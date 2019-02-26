Бюджет Югры на 2019 год вырастет на 28,5 миллиардов

26 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Дневник Малиновского" - новый фейк?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра

Бюджет Югры на 2019 год вырастет на 28,5 миллиардов

На заседании думы ХМАО депутаты скорректируют дефицитный бюджет на 2019-21 гг., сообщили Накануне.RU в информационно-аналитическом управлении окружного парламента.
Читайте также:

Доходы и расходы на нынешний год увеличатся на 28,5 млрд руб. и до 216,1 млрд и 236,5 млрд руб. Дефицит не изменится – 20,4 млрд руб. Доходы в 2020 г. вырастут на 13,3 млрд руб. до 202 млрд, расходы – на 7 млрд до 220 млрд руб. , дефицит уменьшится на 6,2 млрд до 18,6 млрд руб.

Доходы окружного бюджета в 2021 г. вырастут на 13,7 млрд до 202,8 млрд руб., расходы – на 9,1 млрд руб. до 224,3 млрд. Дефицит сократится на 4,6 млрд руб. и составит 21,5 млрд руб.

Помимо поправок в бюджет парламентарии рассмотрят отчёты спикера Бориса Хохрякова о работе думы в 2018 г., Счётной палаты округа за четвёртый квартал ушедшего года, прокурора Евгения Ботвинкина о состоянии законности в регионе и другие вопросы.

Дума ХМАО, зал заседаний(2016)|Фото: dumahmao.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бюджет Югры на 2019 год вырастет на 28,5 миллиардов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бюджет Югры, доходы, расходы, дефицит, Борис Хохряков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.11.2018 12:09 Мск Дефицитный бюджет ХМАО на трехлетку принят окончательно
Ранее 15.11.2018 08:48 Мск Депутаты Югры приняли дефицитный бюджет на трехлетку
Ранее 14.11.2018 15:33 Мск Югорские депутаты готовятся принять дефицитный бюджет

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 484

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети