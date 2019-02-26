Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на бронепоезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Ханой на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Во вторник утром бронепоезд главы Северной Кореи прибыл на станцию Донгданг, где его встретили почетный караул и представители местной администрации.

Как сообщает ТАСС, с поезда Ким Чен Ын пересел на автомобиль, на котором спустя несколько часов приехал в столицу Вьетнама.

Саммит пройдет 27-28 февраля. Трамп ранее вылетел во Вьетнам, в Ханое сейчас находится американский госсекретарь Майк Помпео, передает Regnum.

Напомним, первая историческая встреча лидеров двух стран прошла 12 июня в Сингапуре. В ее рамках был обсужден вопрос денуклеризации Северной Кореи и гарантии мира на полуострове. По итогам встречи был подписан документ, закрепляющий достигнутый в переговорном процессе прогресс.