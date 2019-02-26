26 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на бронепоезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Ханой на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Во вторник утром бронепоезд главы Северной Кореи прибыл на станцию Донгданг, где его встретили почетный караул и представители местной администрации.

Как сообщает ТАСС, с поезда Ким Чен Ын пересел на автомобиль, на котором спустя несколько часов приехал в столицу Вьетнама.

Саммит пройдет 27-28 февраля. Трамп ранее вылетел во Вьетнам, в Ханое сейчас находится американский госсекретарь Майк Помпео, передает Regnum.

Напомним, первая историческая встреча лидеров двух стран прошла 12 июня в Сингапуре. В ее рамках был обсужден вопрос денуклеризации Северной Кореи и гарантии мира на полуострове. По итогам встречи был подписан документ, закрепляющий достигнутый в переговорном процессе прогресс.

Ким Чен Ын в Сингапуре(2018)|Фото: http://kcna.kp

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Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на бронепоезде

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Теги: ким чен ын, дональд трамп



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Ранее 06.02.2019 05:20 Мск СМИ: Трамп и Ким Чен Ын встретятся во Вьетнаме

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