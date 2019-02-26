СМИ: в России дорожают авиабилеты

Сервисы продажи билетов констатируют увеличение среднего чека на перелеты зимой 2018–2019 годов.

Так, по информации Biletix, средний чек по внутренним направлениям вырос на 17%, с 11,4 тыс. до 13,4 тыс. руб., на международных линиях рост цены составил 23%, с 18,3 тыс. до 27,3 тыс. руб. По данным Aviasales, средняя цена на перелеты внутри страны выросла на 7%, до 7,4 тыс. руб., за рубеж — на 5%, до 47 тыс. руб. В сервисе OneTwoTrip говорят, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.

Среди подорожавших сильнее всего внутренних направлений Biletix называет рейсы из Москвы в Симферополь, Ростов-на-Дону, Самару. Из международных направлений резкий рост цены наблюдается на маршрутах Москва — Барселона, Петербург — Бангкок.

Источник, близкий к "Аэрофлоту", утверждает, что авиакомпании работают на грани рентабельности.

"Сервисы реализации билетов не берут в расчет стоимость валюты: год назад доллар стоил 55 руб., а сейчас почти 70 руб. А все основные расходы перевозчиков — в валюте",— говорит он.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что и в 2018 году наблюдался средний рост тарифов на 5–7% при инфляции в 4,5%. При этом расходы перевозчиков росли в два раза быстрее, но авиакомпании не могут поднять цены так, чтобы компенсировать этот рост, из-за высокой эластичности спроса по цене, пишет "Коммерсант".

Напомним, кабмин принял решение не компенсировать авиаперевозчикам рост цен на керосин. Рост цен на топливо обошелся авиакомпаниям в дополнительные 50 млрд руб. по итогам прошлого года. Вопрос обсуждался на совещании вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака с нефтяниками и представителями авиакомпаний.

Встреча была посвящена стабилизации цен на авиатопливо. Эксперты говорят, что авиакомпаниям теперь придется повышать цены, сообщает РБК.

Тем временем, президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность предоставления авиакомпаниям единовременной компенсации расходов из-за подорожания керосина. Предложения необходимо представить до 1 марта.

Как сообщалось ранее, УФАС России поддержало предложение Ассоциации европейского бизнеса, чтобы уровнять тарифы на оказание аэропортовых услуг для русских и иностранных перевозчиков при выполнении ими рейсов в другие страны, пишут "Известия".