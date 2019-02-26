В Магнитогорске установлен новый пандус в бюро медико-социальной экспертизы

26 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Дневник Малиновского" - новый фейк?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

В Магнитогорске установлен новый пандус в бюро медико-социальной экспертизы

Уполномоченным по правам человека продолжается мониторинг организации доступной среды для инвалидов на территории Челябинской области.

В Магнитогорске инвалиды-колясочники теперь могут попасть на приём к сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы - там установили новый пандус, который соответствует всем требованиям.

С вопросом о недоступности бюро медико-социальной экспертизы №25 по улице Строителей 43/1 для людей с ограниченными возможностями к Уполномоченному Маргарите Павловой обратился инвалид-колясочник Иван Креслов. Он пожаловался на то, что люди с ограниченными физическими возможностями не могут попасть на медико-социальную экспертизу, так как пандус стал непреодолимой преградой.

Нарушения в организации доступной среды были подтверждены. После этого пандус немного расширили, но приглашенный инвалид-колясочник так и не смог воспользоваться им без посторонней помощи.

На сегодняшний день затянувшийся ремонт здания окончен. Установлены новые окна, сделана детская комната, убраны все ступеньки в помещении, сделана современная система вентиляции. Кроме того, появился большой пандус с двухуровневыми поручнями.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Магнитогорске установлен новый пандус в бюро медико-социальной экспертизы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пандус, инвалиды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 484

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети