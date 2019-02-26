В Магнитогорске установлен новый пандус в бюро медико-социальной экспертизы

Уполномоченным по правам человека продолжается мониторинг организации доступной среды для инвалидов на территории Челябинской области.

В Магнитогорске инвалиды-колясочники теперь могут попасть на приём к сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы - там установили новый пандус, который соответствует всем требованиям.

С вопросом о недоступности бюро медико-социальной экспертизы №25 по улице Строителей 43/1 для людей с ограниченными возможностями к Уполномоченному Маргарите Павловой обратился инвалид-колясочник Иван Креслов. Он пожаловался на то, что люди с ограниченными физическими возможностями не могут попасть на медико-социальную экспертизу, так как пандус стал непреодолимой преградой.

Нарушения в организации доступной среды были подтверждены. После этого пандус немного расширили, но приглашенный инвалид-колясочник так и не смог воспользоваться им без посторонней помощи.

На сегодняшний день затянувшийся ремонт здания окончен. Установлены новые окна, сделана детская комната, убраны все ступеньки в помещении, сделана современная система вентиляции. Кроме того, появился большой пандус с двухуровневыми поручнями.