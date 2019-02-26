Стали известны подробности отравления детей, прилетевших из Москвы в Магнитогорск

Стала известна предварительная причина отравления четверых детей, которые прилетели из Москвы в Магнитогорск на спортивные соревнования.

По предварительным данным, несовершеннолетние могли отравиться продуктами, которые купили в Москве. По данному факту следственные органы продолжают проверку.

Следователи опрашивают детей, взрослых, которые их сопровождали, а также сотрудников аэропорта, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 25 февраля в аэропорт Магнитогорска сегодня прибыл самолет из Москвы, на борту которого находились 11 детей из Южно-Сахалинска в сопровождении трех взрослых. Они приехали в Магнитогорск для участия в соревнованиях по горнолыжному спорту.

Однако по прилету четверо детей почувствовали себя плохо и обратились за помощью к медикам. Юных спортсменов госпитализировали с предварительным диагнозом "пищевое отравление".