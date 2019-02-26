26 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Трампа обвинили в "поцелуе без согласия"

Экс-сотрудница президентской кампании Дональда Трампа Алва Джонсон сообщила, что в августе 2016 года действующий глава государства поцеловал ее и взял за руку, не попросив на это разрешения.

По данным The Washington Post, инцидент произошел во время съезда в Кливленде. По словам женщины, глава Белого дома "схватил ее за руку и потянулся к ней, чтобы поцеловать в губы", однако она отвернулась, и поцелуй пришелся в край губ.

"Я немедленно осознала, что это было насилие", – заявила Джонсон, которая уже обратилась с иском в суд Флориды, требуя компенсацию за эмоциональный стресс и страдания. Также женщина сообщила, что ей, как темнокожей, заплатили меньше, чем белым сотрудникам штаба Трампа3, сообщает "Взгляд".

Напомним, год назад первая леди США Мелания Трамп отказалась от совместного фото с Дональдом Трампом в аэропорту Палм-Бич.

Как сообщают местные СМИ, согласно протоколу, сразу после прибытия глава белого дома сошел с борта самолета и дал журналистам возможность сделать снимок.

Однако Меланья держалась от мужа на расстоянии, не подала ему руку и, спустившись по трапу, быстрым шагом направилась к машине.

В результате Трамп был вынужден приветствовать прессу в одиночестве, после чего сел в автомобиль вслед за супругой.

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Трампа обвинили в "поцелуе без согласия"

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Теги: Дональд Трамп, президент, США



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