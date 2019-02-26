СМИ сообщили о реакции Путина на арест Калви

Российский президент Владимир Путин знает об обвинениях в адрес основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, который был арестован в феврале, сообщает Bloomberg.

Как считает глава государства, материалы дела по обвинению Калви в мошенничестве свидетельствуют о наличии состава преступления в действиях инвестора. При этом экономисты и общественные деятели, призывающие освободить основателя Baring Vostok, не знакомы с позицией следствия в полном объеме, сообщает Lenta.ru.

Тем временем, инвестиционный фонд Baring Vostok попросил президента России ​взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и еще нескольких сотрудников.

В открытом письме на сайте фонда отмечается, что уголовное преследование произошло на фоне корпоративного спора в ПАО "КБ Восточный" - между фондами Baring Vostok с одной стороны, и российскими предпринимателями, акционерами банка - с другой.

Кроме того, отмечается, что подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения не заключают под стражу, однако для фигурантов дела Baring Vostok суд избрал именно такую меру пресечения.

Напомним, дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный" было возбуждено Следственным комитетом России в середине февраля. В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще несколько человек.

Ранее СМИ сообщили, что основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok предъявили обвинение.