Дочь Пескова проходит депутатскую стажировку в Европарламенте

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета проходит стажировку у депутата Европарламента от Франции Эмерика Шопрада.

По словам парламентария, не смотря на то, что Пескова является "дочерью важной в Российской Федерации персоны", она как студент имеет "не меньше прав, чем другие молодые люди, которые проходят стажировку в процессе своего обучения".

Имя Елизаветы также значится на сайте Европарламента в графе "стажеры".

Эмерика Шопрада избрали депутатом в Европарламент от партии "Национальный фронт" в 2014 году, сообщает РБК.

Напомним, в прошлом году мать Лизы – бывшая жена Пескова Екатерина Солоцинская – покинула пост главы представительства Россотрудничества во Франции. Сама она заявляла, что покинула пост по собственному желанию. Правда, произошло это буквально через несколько дней после того, как в СМИ появилась информация о возможном увольнении Солоцинской в связи с утратой доверия. До этого во французском подразделении Россотрудничества прошла проверка Счетной палаты.