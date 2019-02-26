26 Февраля 2019
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Общество В бывшем СССР Украина

Украинская певица Maruv не поедет на "Евровидение"

Исполнительница из Украины Maruv, победившая в финале национального отбора на "Евровидение - 2019", не поедет на конкурс, так как необходимый для этого договор между ней и национальным организатором - Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ) - подписан не был.

Певице были выставлены жесткие условия контракта, среди которых - отказ от гастролей в России, запрет на общение с журналистами, импровизация на сцене. Кроме того, она должна выполнять любые требования и указания НОТУ.

В НОТУ признали, что выступление Maruv в финале национального отбора на конкурс было высоко оценено музыкальными экспертами, представителями шоу-бизнеса и зрителями.

Ранее Maruv охарактеризовала условия контракта, как попытки давления на нее, сообщает ТАСС.

Maruv – популярная украинская певица, композитор, поэт и продюсер. Настоящее имя - Анна Корсун. Живет и работает в Киеве. Музыкальные направления: Pop, Electronic.

Напомним, Россию в этом году на "Евровидении" представит Сергей Лазарев. Напомним, ранее российский певец заявил, что решил вновь отправиться на конкурс, так как ему предложили "очень хорошую песню". Артист рассказал, что его песня написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором.

Сообщалось, что букмекеры ставят на победу Лазарева на "Евровидении".

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Украинская певица Maruv не поедет на "Евровидение"

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Теги: Евровидение, Maruv, Украина



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