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Общество В России

Перерасчет пенсий затронет 12% неработающих россиян

Поручение президента России о перерасчете пенсий до 1 июля 2019 года коснется 12% неработающих пенсионеров.

На это будет потрачено в ближайшие 5 лет 120 млрд руб. Пенсии должны индексироваться сверх прожиточного минимума пенсионера – этот принцип одобрила после послания Владимира Путина комиссия по законопроектной деятельности кабмина. Доплата неучтенных при пересчете сумм будет выплачиваться с 1 января 2019 года.

Всего в России 34 млн пенсионеров. Если пересчет будет произведен у 12%, то это коснется 3 млн 750 тыс. пенсионеров. В 2019 году на индексацию пенсионных выплат пойдет от 15 до 20 млрд руб.

Кроме того, предполагается, что в 2019 году пенсии будут увеличены на 2,6%, сообщает ТАСС.

Напомним, индексацию социальных доплат к пенсиям пересчитают с начала 2019 года. Такое предложение сделал президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.

Глава государства призвал сделать перерасчет выплат пенсионерам с 2019 года и "вернуть деньги людям", устранив несправедливости при установлении доплат.

В настоящее время доплату пенсионеры получают в случае, если их пенсия оказывается ниже прожиточного минимума. Путин подчеркнул, что в этой связи складывается ситуация, при которой в результате индексации пенсий с начала текущего года доплата пенсионерам снизилась или не выплачивается вообще в случае превышения итоговой суммы прожиточного минимума.

Эти недоработки Путин призвал немедленно устранить.

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Перерасчет пенсий затронет 12% неработающих россиян

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Теги: пенсии, пенсионеры



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