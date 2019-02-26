26 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Начались столкновения оппозиции с армией Венесуэлы

В Венесуэле на границе с Колумбией оппозиционеры забрасывают кордоны военнослужащих бутылками с зажигательной смесью.

Также в сторону Венесуэльской национальной гвардии летят камни. Силовики применили снаряды со слезоточивым газом и подготовили водомет на случай попытки прорыва на территорию Венесуэлы.

Ранее офицер венесуэльской национальной гвардии провел переговоры с оппозиционерами на границе с Колумбией и призвал воздержаться от эскалации напряженности, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, четыре колумбийских консула покинули Венесуэлу. Об этом сообщила миграционная служба Колумбии.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, венесуэльский президент Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических и политических отношений с Боготой. Колумбийским дипломатам дали 24 часа на выезд из страны.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание EFE, консулы, покидая страну, перешли границу пешком.

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Начались столкновения оппозиции с армией Венесуэлы

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Теги: Венесуэла, оппозиция, военные



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Ранее 25.02.2019 05:20 Мск Четыре колумбийских консула покинули Венесуэлу
Ранее 24.02.2019 10:56 Мск Венесуэла дала колумбийским дипломатам 24 часа на выезд из страны

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