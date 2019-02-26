Начались столкновения оппозиции с армией Венесуэлы

В Венесуэле на границе с Колумбией оппозиционеры забрасывают кордоны военнослужащих бутылками с зажигательной смесью.

Также в сторону Венесуэльской национальной гвардии летят камни. Силовики применили снаряды со слезоточивым газом и подготовили водомет на случай попытки прорыва на территорию Венесуэлы.

Ранее офицер венесуэльской национальной гвардии провел переговоры с оппозиционерами на границе с Колумбией и призвал воздержаться от эскалации напряженности, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, четыре колумбийских консула покинули Венесуэлу. Об этом сообщила миграционная служба Колумбии.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, венесуэльский президент Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических и политических отношений с Боготой. Колумбийским дипломатам дали 24 часа на выезд из страны.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание EFE, консулы, покидая страну, перешли границу пешком.