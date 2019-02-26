В России смягчат схему налогообложения при продаже квартиры

Президент России Владимир Путин поручил отменить налог на доходы физических лиц при продаже жилья, которое находится в собственности более трех лет.

Поручение дано по итогам форума "Деловой России", который прошел 6 февраля.

Согласно ему, предусматривается "сокращение с 5 до 3 лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения, в случае, если объект недвижимого имущества в соответствии с жилищным законодательством РФ является единственным жилым помещением, находящимся в собственности налогоплательщика".

В настоящее время налоговое законодательство освобождает продавца жилья от уплаты НДФЛ, если он владел квартирой больше пяти лет, сообщает "Интерфакс".

В случае принятия законопроекта парламентом в этом году, он может вступить в силу с 2020 года.