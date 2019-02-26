26 Февраля 2019
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Политика Дальневосточный ФО

Мэрия Якутска продала служебный внедорожник

Одна из четырех служебных машин, которые глава Якутска Сардана Авксентьева выставила на аукцион, ушла с молотка за 2 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, удалось реализовать "Toyota Land Cruiser" 2013 года, который был на балансе ООО Муниципальный специализированный застройщик "Агентство по развитию территорий" Якутска.

Часть средств, полученных от торгов, пойдет на погашение задолженности муниципального предприятия.

Как сообщалось ранее, продать транспорт распорядилась глава города Сардана Авксентьева. Часть вырученных от продажи средств пойдут на продолжение работы социального такси, путем погашения задолженности муниципальных предприятий, на балансе у которых они находились. Таким образом, власти города сэкономят средства из бюджета Якутска.

Осталось продать один Toyota Land Cruiser 2013 года и один 2007 года, а также Nissan Patrol 2013 года.

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Мэрия Якутска продала служебный внедорожник

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Теги: Якутск, внедорожник, машины



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Ранее 20.11.2018 02:22 Мск Мэр Якутска продает служебные внедорожники

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