Елистратов может оказаться "халифом на час" в Челябинске

26 февраля депутаты городской думы Челябинска выберут нового главу администрации из четырех ранее прошедших конкурс претендентов. Ими стали врио главы Владимир Елистратов, глава Ленинского района города Александр Орёл, адвокат Николай Шиманович и юрист Никита Мирный, о чем мы рассказывали. Накануне.RU проанализировало биографии кандидатов перед решающим туром голосования.

Стоит отметить, что отсев 12 оставшихся не у дел претендентов по результатам заседания конкурсной комиссии в пятницу, 22 февраля, имел несколько неожиданные последствия. Последствия для начинающейся кампании по выборам губернатора Челябинской области и 170 муниципальных депутатов Челябинска, которые пройдут в единый день голосования в сентябре. Один из участвовавших в конкурсе, но не прошедший отбор кандидат, лидер движения "Стоп-ГОК" Василий Московец заявил о своем намерении участвовать в губернаторской кампании, что из этого может выйти, сказать пока сложно. В отношении него правоохранители завели уголовное дело, сам Московец заявляет, что для прохождения так называемого муниципального фильтра для участия в выборах губернатора сейчас изучаются возможности системных политических партий. Впрочем, ни одна политическая сила, кроме "Единой России", на Южном Урале не обладает достаточным количеством своих депутатов, чтобы выразить поддержку Московцу или кому бы то ни было, а "единороссы" в лице своего лидера Владимира Мякуша уже высказались за поддержку выдвижения действующего губернатора Бориса Дубровского. Сам он, напомним, в декабре прошлого года на съезде партии в Москве получил партийный билет из рук председателя "ЕР" Дмитрия Медведева.

26 февраля депутатам предстоит назвать фамилию нового главы миллионного Челябинска и мало кто сомневается, что так или иначе им станет нынешний врио Владимир Елистратов, оставленный "на хозяйстве" ушедшим осенью в администрацию губернатора Евгением Тефтелевым.

58-летний Елистратов – коренной челябинец, выпускник челябинского "политеха" (ныне – Южно-Уральский госуниверситет) по специальности "гусеничные и колесные машины". Гораздо позже получил второе образование в РАНХиГС по специальности "финансы и кредит", но в администрации Тефтелева трудился заместителем по правовым и имущественным вопросам. С начала 80-х работал каменщиком, начальником цеха на моторном заводе в Челябинске, успел поработать в ряде коммерческих фирм и организаций. С 1994 года – начальник финансового отдела фонда имущества Челябинска. Затем снова работа на коммерческие структуры, в итоге в середине "нулевых" Елистратов оседает на различных должностях в комитете по промышленности, позднее – в министерстве промышленности и природных ресурсов Челябинской области. Непосредственным руководителем в ранге министра у Елистратова с этого времени являлся как раз Тефтелев. После того, как в администрации экс-губернатора Петра Сумина Тефтелева было решено "перекинуть" на руководство вторым городом в Челябинской области – Магнитогорском – Елистратов успел поработать первым заместителем генерального директора в АО "ЧТЗ-УралТрак". В администрацию Челябинска заместителем по правовым и имущественным вопросам Елистратова в январе 2015 года возвращает Тефтелев, в общем-то, это все, что можно сказать о трудовой биографии главного претендента на пост челябинского градоначальника.

Владимир Елистратов как чиновник, естественно, обязан подавать декларацию о собственных доходах и имуществе. Из отчета 2017 года (декларация 2018 года пока не подавалась в соответствии с законом) следует, что чиновник заработал в указанный период чуть более 2,5 млн руб., имеет в собственности квартиру площадью в 69,5 кв. м, автомобиль "Лендровер Фрилендер". У супруги Елистратова, кроме указанной во владении квартиры у мужа (совместное владение), есть гараж площадью 16,3 кв. м.

Владимир Елистратов – абсолютно непубличная фигура, многие челябинцы до назначения его врио главы города даже не догадывались о существовании этого чиновника. Неудивительно, что первые опыты публичного появления и тем более общения с людьми, мягко говоря, вышли Елистратову боком – чего стоит попытка сравнения Челябинска и Парижа, неуклюже сделанная чиновником в декабре на встрече с возмущенными челябинцами.

Многими наблюдателями и экспертами фигура Елистратова рассматривается как временная и компромиссная замена Тефтелеву, который был вынужден уйти на "повышение" с неясным статусом и полномочиями в администрацию губернатора Дубровского на волне "мусорного коллапса".

Второй кандидат, 46-летний педагог (физика, астрономия) по образованию Александр Орёл, получил пост главы Ленинского района Челябинска еще в 2011 году, в бытность сити-менеджером города Сергея Давыдова. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук, второе образование – юриспруденция. Судя по всему, и при администрации экс-губернатора Михаила Юревича, "наместником" которого в Челябинске был Давыдов, и при администрации Дубровского – Тефтелева сумел выстроить отношения, публичных претензий к работе главы района не звучало. Согласно декларации о доходах, в 2017 году Орёл заработал на своем посту чуть более 2 млн 100 тыс. руб. (супруга в этот же период – 665 тыс. руб.), владеет совместно с женой долей в квартире площадью 100,4 кв. м. У супруги также имеется квартира площадью 58,2 кв. м, автомобилей, судя по документу, в семье не имеется.

Наблюдателями и экспертами выдвижение главы Ленинского района на конкурс воспринимается как "техническая" поддержка кандидата Елистратова, мало кто всерьез воспринимает и тем более готов рассматривать фигуру Орла как самостоятельную.

Одним из самых интересных выдвиженцев на прошедшем конкурсе стал 50-летний адвокат Николай Шиманович, имеющий опыт работы главой администрации в закрытом южноуральском городе Трехгорный. Пост главы Шиманович занимал там с 2005 по 2009 год, напомним, что закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) в России, к коим и относится Трехгорный, первыми по закону вынуждены были перейти на работу по двухчленной модели власти (глава города – глава администрации). На своем посту Шимановичу пришлось разбираться с так называемым "наследием "ЮКОСа", судами и пытаться вернуть когда-то задекларированную во "внутреннем" российском офшоре – Трехгорном – прибыль от деятельности нефтяной компании Михаила Ходорковского. Кстати, аналогичная ситуация сложилась в тот момент в другой уральской "запретке" – городе Лесной Свердловской области. Часть прибыли после разгрома "ЮКОСа" и поглощения его "Роснефтью" тогда якобы все-таки удалось вывести в Трехгорный. Прежний мэр Трехгорного Николай Лубенец, кстати, позже за те дела был осужден.

Так или иначе противоречия между главой Трехгорного и чиновниками администрации Челябинской области тогда привели к тому, что в 2009 году подчиненные экс-губернатора Петра Сумина провели на выборах своего кандидата – Светлану Ольховскую. Поражение "единоросса" Шимановича от малоизвестного кандидата Ольховской стало громкой сенсацией на Южном Урале…

Что характерно, Шиманович успел поучаствовать в судебных процессах по поводу выборов и с прежним главой, то есть Лубенцом, и с будущим – Ольховской, в результате все закончилось отставкой и с 2009 года наш герой имеет статус адвоката Челябинской областной коллегии. До сего момента почти десять лет никаких политических амбиций "единоросс" Шиманович и вот в конце 2018 года заявился на пост главы администрации Челябинска.

Сведений о доходах и имуществе кандидата, который не является чиновником, найти не удалось.

Наконец, самый молодой кандидат из прошедших отбор конкурсной комиссии – 38-летний юрист Никита Мирный, широкой общественности в Челябинске вообще-то практически неизвестный. По каким критериям и почему конкурсная комиссия под председательством руководителя администрации губернатора Евгения Голицына решила отобрать его – неизвестно, одним из объяснений случившегося называют "яркое выступление", то есть самопрезентацию. Как указал в документах на конкурс сам кандидат, он является учредителем и директором юридической компании "Мирный и партнеры", фирма специализируется на решении "сложных, нетиповых правовых проблем".

Каков реальный опыт работы в управленческой системе у Мирного, а также размер доходов и имущества кандидата, выяснить не удалось.

Добавим, что 25 февраля на партконференции южноуральской "Единой России" делегаты приняли "соломоново решение" о поддержке выдвижения Владимира Елистратова. Так как голосование депутатов городской думы назначено уже на следующий день, подобная "поддержка" для кандидата Елистратова, является с любой точки зрения чисто умозрительной и, надо думать, не влияющей на конечный результат, о чем мы писали.

В то же время очевидно предрешенный ранее вопрос об утверждении главой администрации Челябинска Елистратова может привести к проблемам в будущем и вот почему. Наблюдатели и политологи с напряжением ждут развязки интриги вокруг одобрения федеральным центром кандидатуры губернатора Челябинской области, некоторые эксперты считают, что им может оказаться совсем не Борис Дубровский.

Дубровский, заявивший о желании идти на выборы губернатора на второй срок, напомним, так и не получил пока внятного сигнала из Москвы об одобрении своих действий, федеральный центр в лице Администрации президента выдерживает драматическую паузу. Политолог Александр Подопригора указывает на возросшую в последние дни медийную активность депутата Госдумы, председателя комитета по экологии Владимира Бурматова, который к тому же является… куратором выборов на Южном Урале от "Единой России". Следуя логике эксперта, Бурматов, как человек, хорошо знакомый с регионом и его проблематикой (мусор и пр.), имеющий собственную команду, тоже может в итоге стать кандидатом в губернаторы от федерального центра. Бурматов в свежем интервью "Коммерсанту" пообещал, к слову, "не давить" оппонентов из различных политических сил на выборах, при этом из самого интервью можно сделать вывод, что сам он… едва ли не готовый кандидат в губернаторы от "партии власти".

Впрочем, не исключен вариант появления в Челябинской области "варяга" по типу "молодых технократов".

В любом случае положение вроде бы единогласно одобренного главы Челябинска Владимира Елистратова едва ли является устойчивым – на носу подготовка к саммитам ШОС и БРИКС и необходимость решения при этом многих и многих экологических проблем челябинцев.