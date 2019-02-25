25 Февраля 2019
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Глава СКР поручил провести проверку по факту выселения инвалида из квартиры в Петербурге

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления ведомства по Санкт-Петербургу провести проверку по факту лишения жилья местного жителя-инвалида. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Проверка организована на фоне появившихся в средствах массовой информации сообщений о том, что майор спецназа "Тайфун", являющийся инвалидом, лишился жилья в результате действий бывшей жены, обманным путём выписавшей его из квартиры. Сообщалось, что сам пострадавший узнал о выселении при оформлении страховки в связи с инвалидностью.

Следователям регионального ГСУ поручено оперативно проверить доводы, изложенные в СМИ. Также Бастрыкин потребовал дать объективную правовую оценку всем обстоятельствам, связанным с лишением спецназовца квартиры.

Ход проведения доследственной проверки находится на контроле в центральном аппарате СКР.

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Глава СКР поручил провести проверку по факту выселения инвалида из квартиры в Петербурге

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Теги: СКР, Александр Бастрыкин, Санкт-Петербург, инвалид, жильё, квартира, выселение



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