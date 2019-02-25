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Экономика Челябинская область

Дело о картельном сговоре на челябинских дорожных аукционах рассмотрят 18 марта

Члены комиссии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России рассмотрели дело о предполагаемом картельном сговоре губернатора Челябинской области и дорожных компаний, было вынесено заключение об обстоятельствах дела. Об этом корреспонденту Накануне.RU рассказали в пресс-службе российского антимонопольного ведомства.

Само рассмотрение дела о возможном картельном сговоре челябинского губернатора Бориса Дубровского и дорожных компаний будет рассмотрено 18 марта. После заседания комиссии ФАС в Москве в пресс-службе уточнили, что члены комиссии усматривают нарушения статьи 16 и пункта 1 части 1 статьи 17 закона "О защите конкуренции". Собственно, с этим заключением материалы дела по предполагаемому сговору с компанией "Южуралмост" и лягут на стол комиссии 18 марта. По некоторым данным, сумма заключенных контрактов могла составлять до 8 млрд руб.

Напомним, что расследование возможного картельного сговора между должностными лицами Челябинской области и дорожными компаниями стартовало в конце августа 2018 года. С тех пор рассмотрение дела по существу неоднократно переносилось самой службой. Сам губернатор называл претензии ФАС чуть ли не обыденным делом, а его пресс-секретарь Дмитрий Федечкин уточнял, что заключение контрактов "под ключ", когда один подрядчик выполняет проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию крупных объектов, ведет к "повышению качества".

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Дело о картельном сговоре на челябинских дорожных аукционах рассмотрят 18 марта

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Теги: Борис Дубровский, ФАС России, Южуралмост, картельный сговор



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Ранее 08.10.2018 19:07 Мск ФАС отложило рассмотрение вопроса по возможному сговору дорожников и губернатора Южного Урала примерно на месяц
Ранее 31.08.2018 16:22 Мск ФАС возбудила дело на губернатора Челябинской области из-за "дорожных" аукционов. Правительство Южного Урала: "Считаем претензии необоснованными"

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