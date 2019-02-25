В Подмосковье сотруднику полиции предъявлено обвинение в наезде на человека

Начальнику Виноградовского отдела полиции УМВД России по Воскресенскому району Московской области Денису Орлову предъявлено обвинение в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, 10 октября 2017 года обвиняемый, управляя автомобилем "Хендай", на автодороге Воскресенск-Виноградово совершил наезд на находившегося на проезжей части Георга Геворгяна. Пострадавший в результате полученных травм скончался.

Первоначально уголовное дело по данному факту было возбуждено в областном ГСУ СК, однако в рамках проведённых экспертиз не представилось возможным установить важные обстоятельства произошедшего, в том числе скорость движения транспортного средства, которым управлял обвиняемый. В связи с этим следователем дважды принималось решение о прекращении дела против Орлова в связи с отсутствием состава преступления.

Вдова погибшего Геворгяна, не согласившись с таким решением, обратилась в сентябре 2018 года к председателю СК РФ с просьбой о личном приёме, после чего дело было передано в ГСУ для дальнейшего расследования.

В итоге было установлено, что автомобиль двигался со скоростью более 160 км/ч. Следователям удалось собрать совокупность доказательств виновности Орлова в нарушении правил дорожного движения. При этом обвиняемый не признал свою вину.

Расследование дела находится на завершающей стадии. В ближайшее время его материалы будут предоставлены для ознакомления участникам уголовного судопроизводства.