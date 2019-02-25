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Экс-замдиректор ФСИН Коршунов с соучастниками предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении бывших замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, экс-замначальника финансово-экономического управления ФСИН Светланы Алексеевой и начальника отдела управления тылового обеспечения ведомства Алексея Данилова будет передано в суд. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Напомним, Коршунов обвиняется в получении взятки и растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. В свою очередь, Алексеевой инкриминируются пособничество в растрате и два эпизода получения взятки, а Данилову — пособничество в растрате. Ранее следствие установило, что экс-замдиректора ФСИН в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку ГСМ и продуктов питания по завышенным ценам. Всего от противоправных действий обвиняемых государству причинён ущерб на общую сумму более 155 млн рублей.

Олег Коршунов(2017)|Фото:ТАСС

"Для установления причастности фигурантов к инкриминируемым им деяниям следователями проведён значительный комплекс следственных действий, в том числе допрошено более 100 свидетелей, изъят и изучен большой массив финансовой, аукционной и иной документации. Назначены и проведены экономические, бухгалтерские и почерковедческие экспертизы", — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Также арестовано имущество фигурантов дела, в том числе яхты и дорогостоящие автомобили, общей стоимостью порядка 70 млн рублей.

Алексеева, дав дополнительные показания, полностью признала свою вину во всех инкриминируемых ей преступлениях, а также изобличила соучастников в получении взятки и растрате.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Экс-замдиректор ФСИН Коршунов с соучастниками предстанет перед судом

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Теги: Олег Коршунов, ФСИН, взятка, суд, СКР



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