В течение месяца он должен утвердить состав оргкомитета саммита.

Президент РФ Владимир Путин постановил образовать оргкомитет по подготовке и проведению в России в 2019 году саммита "Россия-Африка". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин поручил создать оргкомитет по подготовке саммита "Россия-Африка" в 2019 году





