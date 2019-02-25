25 Февраля 2019
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Возглавлявший избирательный штаб Собчак Игорь Малашенко найден мертвым в Испании

В Испании найден мертвым один из основателей НТВ, политолог Игорь Малашенко, передает "Интерфакс".

Телеведущая Ксения Собчак, избирательный штаб которой на президентских выборах 2018 года возглавлял Малашенко, подтвердила его смерть.

В своем телеграм-канале она написала, что Малашенко покончил с собой. "Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб", - говорится в соответствующем посте Собчак.

Как отмечается, информацию о добровольном уходе из жизни 64-летнего медиаменеджера подтвердил и журналист Тимур Валеев.

Напомним, Малашенко был советником избирательного штаба Бориса Ельцина в 1996 году.

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Возглавлявший избирательный штаб Собчак Игорь Малашенко найден мертвым в Испании

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Теги: Ксения Собчак, Игорь Малашенко, штаб, гибель



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