Глава управы района Дорогомилово в Москве покинул пост по собственному желанию

Алексей Чепиков освобожден от должности главы управы района Дорогомилово в Москве. Соответствующее распоряжение мэра города Сергея Собянина от 22 февраля опубликовано на официальном сайте мэрии.

"Освободить Чепикова Алексея Александровича от замещаемой должности главы управы района Дорогомилово города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе, пункт 3 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Управу района Дорогомилово Чепиков возглавил в марте 2017 года.