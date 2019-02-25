Бывший замминистра культуры РФ назначен гендиректором Госфильмофонда

Экс-замминистра культуры РФ Николай Малаков назначен гендиректором Госфильмофонда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минкультуры.

"Приказом Минкультуры России генеральным директором Госфильмофонда назначен Николай Малаков, более шести лет занимавший должность заместителя Министра культуры Российской Федерации", - говорится в сообщении. Он сменил на этом посту исполняющего обязанности генерального директора Госфильмофонда Сергея Алексеева, который руководил организацией с ноября 2018 года.

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации является основным архивом кинофильмов страны, который входит в число особо ценных объектов культурного наследия России. Его коллекция насчитывает более 70 тыс. наименований.