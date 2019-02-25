Социалисты побеждают на выборах в Молдавии

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) побеждает на парламентских выборах страны, согласно предварительным данным Центризбиркома.

Так, по результатам обработки более 1 млн 400 тыс. протоколов ПСРМ набрала 31,22% избирательских голосов, за ней следует избирательный блок ACUM с 26,66% голосов, и далее с небольшим отрывом — правящая Демократическая партия, за которую проголосовало 23,73% граждан.

При этом ранее, как сообщало Накануне.RU, политолог Максим Жаров выразил мнение, что результаты выборов в Молдавии не изменят политического курса страны, поскольку демократы смогут "подобрать голосов за счёт одномандатных округов", а также партии могут начать консультации по формированию коалиции парламентской и кабинета министров, из-за чего социалисты снова останутся в оппозиции.

Напомним также, что лидер правящей в республике партии Владимир Плахотнюк подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Другими фигурантами дела являются молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон и Александр Коркин — акционер первого коммерческого банка Молдавии Victoriabank.