Росздравнадзор выявил нарушения почти в 70% клиник пластической хирургии

В большинстве клиник пластической хирургии, оказывающих услуги на территории РФ, выявлены нарушения. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Таковых учреждений оказалось 820, что составляет 68,1% от всех проверенных, из них 663 — частные. Количество выявленных нарушений при этом — более 3200.

В частности, речь идёт об отсутствии в данных клиниках возможности круглосуточного медицинского наблюдения и лечения пациентов (в том числе при необходимости проведения им реанимационных мероприятий), использовании незарегистрированных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств и медизделий, несоблюдении условий хранения препаратов, использования лекарственных средств с истекшим сроком годности, а также отсутствии необходимого оборудования.

"В основном, нарушения, негативно влияющие на состояние здоровья пациентов и приводящие к угрозе их жизни, выявлены в частных медицинских организациях, расположенных в Республиках Башкортостан, Бурятия и Татарстан, Краснодарском и Пермском краях, Волгоградской, Калининградской, Кировской, Московской, Новосибирской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и других субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении Росздравнадзора.

По результатам проведённых мероприятий составлено 1350 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму в 21,16 млн рублей, также в судебном порядке приостановлена деятельность семи медучреждений.