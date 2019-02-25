25 Февраля 2019
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Экономика Центральный ФО

Производство автомобилей в России в 2018 году выросло на 14%

Производство в сфере автомобилестроения в 2018 году выросло на 14%. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Впервые за прошлый год вышли из рецессии, и общий рынок подрос – почти 1,9 миллиона автомобилей, и 1 миллион 752 автомобиля произведено нашими предприятиями.

Соответственно, рост производства – 14 процентов, то есть даже выше, чем вырос сам рынок, рынок вырос на 12 процентов", - отметил министр.

Глава государства поинтересовался, является ли "Лада" лидером в этом процессе?

"Безусловный лидер, да. Из десяти продаваемых автомобилей "Лада Веста" – наиболее востребованная, а также "Лада Гранта". И коллеги по международным, иностранным брендам продолжают также активно осваивать наш рынок", - добавил глава Минпромторга.

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Производство автомобилей в России в 2018 году выросло на 14%

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Теги: автостроение, машиностроение, Денис Мантуров, Владимир Путин



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