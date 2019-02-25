25 Февраля 2019
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Политика Сибирский ФО

В Новосибирске на отчете мэра не включили гимн. Элиты пели а капелла

В Новосибирске на ежегодном отчете мэра города, главы местного обкома КПРФ Анатолия Локтя перед общественностью не включили гимн России, и собравшиеся исполнили его сами.

Сразу после того, как ведущие попросили всех встать для приветствия гимна, в зале повисла пауза почти на минуту. Затем с задних рядов начал запевать зампред Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко, остальные же начали подпевать.

Гимн России а капелла в Новосибирске(2019)|Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе мэрии Новосибирска, гимн не включился из-за технических накладок.

"Это технические сложности. Поэтому гимн не заиграл. Зато получился запоминающийся экспромт в исполнении собравшихся в зале. Главным действующим лицом был Евгений Станиславович Яковенко. Получилось весьма символично, потому что остальные собравшиеся поддержали его. А так, обычная техническая неполадка, которая может случиться в любой момент. На этапе репетиции все работало исправно", - прокомментировал Накануне.RU представитель мэрии Новосибирска Артем Роговский.

Гимн России а капелла в Новосибирске(2019)|Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

Отметим, что отчет Анатолия Локтя перед общественностью – традиционное ежегодное мероприятие в Новосибирске. Однако на этот раз к нему готовились особенно, потому что мэр отчитывался за все пять лет своей работы. В сентябре срок полномочий Локтя заканчивается, в городе пройдут выборы градоначальника.

Сам Анатолий Локоть сразу после минуты молчания в память об ушедшем накануне из жизни депутате горсовета Дмитрии Прибаловце поблагодарил собравшихся за то, что не растерялись.

"Новосибирск все-таки удивительный город, потому что в нем живут такие люди неравнодушные. Всегда готовые подставить плечо. Вот и сегодня во время заминки с гимном вы слышали голос заместителя председателя Совета городского Евгения Станиславовича Яковенко. Евгений Станисниславович, спасибо тебе", - заявил мэр.

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В Новосибирске на отчете мэра не включили гимн. Элиты пели а капелла

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Теги: Локоть, отчет, красный мэр



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