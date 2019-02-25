25 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

Свердловские полицейские получили спецтехнику для борьбы со "шпионскими штучками"

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Свердловской области открылись две современные лаборатории.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, одна из них создана с целью проведения психофизиологических исследований, а вторая – радиотехнических. Важная для всего гарнизона техника поступила накануне юбилейной даты - 1 марта 2019 года подразделениям экспертно-криминалистической службы МВД России исполнится 100 лет.

По данным Горелых, развитие технического прогресса дает возможность различного рода мошенникам придумывать новые способы обмана законопослушных граждан, и чтобы у представителей криминального мира не терялось чувство неотвратимости наказания за совершаемые преступления, и разработаны те нововведения, о которых идет речь. Лаборатория психофизиологических исследований, а проще говоря, полиграф, или так называемый "детектор лжи", применяется органами внутренних дел в ситуациях дефицита информации, необходимой для установления истины, отработки версий и устранения противоречий, появившихся в ходе расследования.

новая криминалистическая техника полицейских(2019)|Фото: В.Н. Горелых

новая криминалистическая техника полицейских(2019)|Фото: В.Н. Горелых

"Лаборатория радиоэлектронных устройств предназначена для исследования гаджетов. К примеру, скиммеры злоумышленники применяют с целью несанкционированного получения информации с банковских карт, а кодграбберы - для угона автомобилей. Объектом исследования становятся и всевозможные "шпионские штучки" типа авторучки со скрытой видеокамерой или часы-диктофон, и многое другое. Эксперт, получивший специальный допуск на проведение таких экспертиз, исследует техническое устройство и делает заключение, для каких именно целей оно было приобретено и использовалось фигурантом дела. В дальнейшем полученные сведения идут в основу доказательной базы", - рассказал полковник Горелых.

По его сведениям, теперь в ЭКЦ ГУ МВД России по Свердловской области производят 47 видов экспертиз: современное техническое оснащение позволяет проводить самые сложные виды исследований. На базе центра регулярно проводятся учебные сборы, семинары по направлениям экспертной деятельности. Особое внимание уделяется встречам с подрастающим поколением – уже в 11-м классе выпускник, пожелавший стать экспертом, может пройти необходимые испытания для зачисления в Волгоградскую академию МВД России.

новая криминалистическая техника полицейских(2019)|Фото: В.Н. Горелых

новая криминалистическая техника полицейских(2019)|Фото: В.Н. Горелых

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Свердловские полицейские получили спецтехнику для борьбы со "шпионскими штучками"

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Теги: спецтехника, полиция, МВД



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