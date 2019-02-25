25 Февраля 2019
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В Нижневартовске вводят новую систему очистки воды

Нижневартовск переходит на новую систему очистки воды. Её запустят в несколько этапов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Перед тем, как потечь из крана, вода проходит несколько этапов: забор из реки Вах, прокачка и очистка. Применяемые в Нижневартовске системы фильтрации воды – традиционные. В водах северных рек много железа, цветности, в ней есть органические вещества, поэтому она чистить её сложно. Сейчас это делают, в частности, с помощью хлора. В этом году в "Горводоканале" планируют начать переход на альтернативные способы обеззараживания.

Куратор городского блока ЖКХ Максим Коротаев рассказал, что хлор достаточно хорошо чистит воду, но нужны новые способы очистки. Нижневартовск вошел в адресную инвестиционную программу. На деньги мэрии и "Горводоканала" состоится перевод оборудования на новый способ обеззараживания.

"У нас есть проект, он прошел экспертизу. Работы пройдут поэтапно. Первый планируем выполнить в 2019 г.", - сообщил Коротаев.

Очистка воды Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Директор "Горводоканала" Анатолий Боков отметил, что руководство города и региона поручило найти технологии и уйти от хлора.

"Рассматриваем возможные варианты, первый – гипохлорид натрия, второй – ультрафиолет. Мы не можем применять один компонент и полностью исключить обеззараживание воды. Работаем над этим вопросом", - заявил Боков.

Очистка воды Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Очистка воды Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

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В Нижневартовске вводят новую систему очистки воды

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Теги: очистка воды, хлор, гипохлорид натрия, ультрафиолет



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