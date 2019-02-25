"Занят предвыборной кампанией!" Беглов отказался возглавить работу по проведению Евро-2020

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пока не готов полноценно включиться в работу по подготовке города к проведению игр чемпионата Европы-2020. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание "Чемпионат.com".

По данным издания, в ближайшее время оргкомитет по проведению четырех игр европейского первенства по футболу в Санкт-Петербурге в 2020 году покинет Алексей Сорокин. Это связано с переходом функционера на работу в государственный ВЭБ. Операционное управление по проведению игр в Северной столице было предложено возглавить врио губернатора Александру Беглову, но он, якобы, отказался, сославшись на занятость при подготовке к выборам губернатора, которые пройдут в сентябре 2019 года. Наблюдательный совет российского оргкомитета по проведению Евро-2020 года возглавляет вице-премьер Ольга Голодец.

Четыре матча первенства Евро-2020 по футболу получил Санкт-Петербург, остальные игры пройдут еще в 11 странах и 11 городах, представляющих 12 участниц УЕФА. Всего в турнире примут участие 24 команды, Санкт-Петербургу досталось право проведения четырех матчей турнира по результатам высокой оценки при проведении чемпионата мира в 2018 году.

Александр Беглов по предложению Владимира Путина получил статус "врио губернатора" Санкт-Петербурга осенью прошлого года после отставки с поста Георгия Полтавченко.