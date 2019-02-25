25 Февраля 2019
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Суд в Санкт-Петербурге освободил националиста Дацика

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор националисту Вячеславу Дацику, известному также как Рыжий Тарзан. Принято решение об освобождении его от уголовного преследования в связи с отбытием наказания.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале, было отменено решение Василеостровского райсуда, который в марте 2018 года приговорил Дацика к 3,5 годам лишения свободы. Он был обвинен в нарушении неприкосновенности жилища, побоях и разбое.

Очередное уголовное дело в отношении Дацика было возбуждено в мае 2016 года, когда экс-борец разгромил бордель в Василеостровском районе Петербурга, а затем устроил "голый марш" с работницами салона.

В декабре 2012 года Дацик был приговорен к пяти годам колонии за ограбление салона связи. В течение срока он неоднократно ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, однако суд отклонил все обращения.

За грабежи салонов сотовой связи Рыжего Тарзана, в прошлом занимавшегося боями без правил, арестовали в 2007 году. Тогда его признали невменяемым и отправили на лечение. В 2010 году Дацик сбежал из больницы, ограбил еще один салон связи и перебрался в Норвегию. Там он был осужден за ношение оружия и впоследствии депортирован в Россию.

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Суд в Санкт-Петербурге освободил националиста Дацика

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Теги: вячеслав дацик, суд, рыжий тарзан



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