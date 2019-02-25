Прикамью предложат "переехать" в УрФО

В Перми выступят с инициативой "переезда" Прикамья из Приволжского федерального округа в Уральский. Эту тему обсудят на пресс-конференции. Инициаторы приводят в пример недавний случай выделения Забайкалья и Бурятии из Сибирского в Дальневосточный округ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Переход Прикамья в кураторство президентского наместничества в Екатеринбурге обсудят заведующий лабораторией социально-политических коммуникаций института философии и права УрО РАН, кандидат политических наук Александр Белоусов и политический консультант, экс-заместитель главы администрации губернатора Пермского края Алексей Чусовитин.

По мнению спикеров, главными аргументами перехода являются политическая и экономическая целесообразность, свежие прецеденты перевода регионов из одного федерального округа в другой – речь о Забайкалье и Бурятии.

В пользу такого решения, по мнению сторонников идеи, также говорит географическое расположение региона, его история, ментальность, культура, государственная управляемость. Это решение, как считают они, усиливает концепцию "экономического прорыва" президента Владимира Путина и план Правительства РФ по организации макрорегионов и может стать ресурсом для президентского рывка.

Впрочем, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в разговоре с Накануне.RU отметил, что для федерального центра такой вопрос вряд ли актуален.

"С точки зрения регионального районирования более актуальна тема макрорегионов, которые сформированы с точки зрения пространственного развития. Если эксперимент окажется удачным, потом произойдёт корреляция деления на федеральные округа и на экономические макрорегионы", – заявил Салин.

По его мнению, если и нужно пересматривать деление, то отталкиваться следует от новой системы координат по макрорегионам.

"Деление на федеральные округа себя во многом исчерпало. Единственное, где эта система работоспособна, – Дальний Восток и Северный Кавказ, в каждом случае по своим причинам. В остальных ситуациях это во многом формальное деление, отголосок политических процессов "нулевых". Говорить о том, что надо что-то именно в этой системе координат менять, бороться за что-то, лоббировать, я бы не стал. Пустая трата ресурсов", – сказал Павел Салин.

Отметим, нынешний губернатор Пермского края Максим Решетников (на фото превью) относится к "группе Сергея Собянина", представители который в полной мере или частично уже возглавляют большинство регионов УрФО. В частности, полностью ставленниками столичного градоначальника считаются главы Свердловской области Евгений Куйвашев, Тюменской области Александр Моор, и.о. губернатора Зауралья Вадим Шумков. Некоторые члены этой группы – например, экс-глава Тюменской области, а ныне – министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев – работают в правительстве России.