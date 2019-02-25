Прикамью предложат "переехать" в УрФО

25 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Дневник Малиновского" - новый фейк?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Приволжский ФО Уральский ФО Пермский край

Прикамью предложат "переехать" в УрФО

В Перми выступят с инициативой "переезда" Прикамья из Приволжского федерального округа в Уральский. Эту тему обсудят на пресс-конференции. Инициаторы приводят в пример недавний случай выделения Забайкалья и Бурятии из Сибирского в Дальневосточный округ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Переход Прикамья в кураторство президентского наместничества в Екатеринбурге обсудят заведующий лабораторией социально-политических коммуникаций института философии и права УрО РАН, кандидат политических наук Александр Белоусов и политический консультант, экс-заместитель главы администрации губернатора Пермского края Алексей Чусовитин.

По мнению спикеров, главными аргументами перехода являются политическая и экономическая целесообразность, свежие прецеденты перевода регионов из одного федерального округа в другой – речь о Забайкалье и Бурятии.

В пользу такого решения, по мнению сторонников идеи, также говорит географическое расположение региона, его история, ментальность, культура, государственная управляемость. Это решение, как считают они, усиливает концепцию "экономического прорыва" президента Владимира Путина и план Правительства РФ по организации макрорегионов и может стать ресурсом для президентского рывка.

Впрочем, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в разговоре с Накануне.RU отметил, что для федерального центра такой вопрос вряд ли актуален.

"С точки зрения регионального районирования более актуальна тема макрорегионов, которые сформированы с точки зрения пространственного развития. Если эксперимент окажется удачным, потом произойдёт корреляция деления на федеральные округа и на экономические макрорегионы", – заявил Салин.

По его мнению, если и нужно пересматривать деление, то отталкиваться следует от новой системы координат по макрорегионам.

"Деление на федеральные округа себя во многом исчерпало. Единственное, где эта система работоспособна, – Дальний Восток и Северный Кавказ, в каждом случае по своим причинам. В остальных ситуациях это во многом формальное деление, отголосок политических процессов "нулевых". Говорить о том, что надо что-то именно в этой системе координат менять, бороться за что-то, лоббировать, я бы не стал. Пустая трата ресурсов", – сказал Павел Салин.

Отметим, нынешний губернатор Пермского края Максим Решетников (на фото превью) относится к "группе Сергея Собянина", представители который в полной мере или частично уже возглавляют большинство регионов УрФО. В частности, полностью ставленниками столичного градоначальника считаются главы Свердловской области Евгений Куйвашев, Тюменской области Александр Моор, и.о. губернатора Зауралья Вадим Шумков. Некоторые члены этой группы – например, экс-глава Тюменской области, а ныне – министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев – работают в правительстве России.

каменная карта УрФО в уральском полпредстве(2010)|Фото:Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прикамью предложат "переехать" в УрФО

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пермский край, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Максим Решетников, Сергей Собянин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 458

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети