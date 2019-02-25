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Политика Свердловская область

"Непонятно, что у них в головах происходит". В Тагиле возмущены ошибкой "молодогвардейцев"

Нижнетагильские коммунисты возмущены "поздравлением" местного отделения "Молодой гвардии Единой России" с Днём защитников Отечества, в котором "молодогвардейцы" отнесли к героям не только тружеников тыла и фронтовиков Великой Отечественной войны, но и оккупантов.

"Если такое возможно на Украине, то у нас подобные "поздравления" – это просто возмутительно, – сказал Накануне.RU первый секретарь Нижнетагильского горкома КПРФ Михаил Бояркин. – Я не понимаю, что у них, "молодогвардейцев", в головах происходит, к чему они катятся! Наши деды, бабушки, прадеды воевали на фронтах, не щадили свою жизнь ради того, чтобы их потомки начинали им такое "спасибо" говорить?!"

Отметим, что молодежная структура правящей партии носит название советской антифашистской организации юношей и девушек, действовавшей в годы Великой Отечественной войны, с сентября 1942 года по январь 1943 года, в основном, в городе Краснодоне Ворошиловградской области Украинской ССР. Организация была создана вскоре после начала оккупации города Краснодона войсками нацистской Германии, начавшейся 20 июля 1942 года. "Молодая гвардия" насчитывала около ста десяти участников — юношей и девушек. Самому младшему участнику подполья было 14 лет.

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"Непонятно, что у них в головах происходит". В Тагиле возмущены ошибкой "молодогвардейцев"

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Теги: Нижний Тагил, Молодая гвардия Единой России, КПРФ, Михаил Бояркин



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Ранее 25.02.2019 14:12 Мск В Нижнем Тагиле молодые "единороссы" приравняли фронтовиков к оккупантам

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