25 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Следственный комитет проверит конфликт полицейских и клиентов магазина в закрытом уральском городе

В обстоятельствах инцидента в одном из магазинов Новоуральска будет разбираться Следственный комитет. Также свою проверку проводит и руководство местного ОВД.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось 23 февраля в одном из магазинов закрытого города: у нескольких посетителей торговой точки, предположительно, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, вышел конфликт с прибывшими по вызову сотрудниками ДПС ГИБДД. Позже клиенты были доставлены в местный отдел полиции.

Сейчас следователи намерены дать объективную правовую оценку данной ситуации. Опрашиваются участники инцидента и его непосредственные очевидцы. Также истребуется необходимая документация, в том числе, характеризующий материал в отношении всех участников конфликта.

полиция, МВД, отдел(2018)|Фото: Накануне.RU

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в полиции также намерены разобраться в произошедшем.

"Граждане, которые устроили дебош в сетевом магазине, ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде, за неповиновение представителям власти, а также привлекались к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Но реального лишения свободы по решению суда не получили: в одном случае из-за примирения сторон, а в других им были назначены условные сроки лишения свободы. Двух нарушителей порядка суд Новоуральска арестовал. Кроме проверки наших коллег из СК, собственную служебную проверку по данному факту проводит и руководство ОВД Новоуральска, в рамках которой будет дана принципиальная оценка, в том числе, и действиям наряда ГИБДД, работавшего на месте происшествия", - отметил полковник Горелых.

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Следственный комитет проверит конфликт полицейских и клиентов магазина в закрытом уральском городе

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Теги: Новоуральск, полиция, конфликт, СКР



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