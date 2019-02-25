СМИ: В Макеевке пытались взорвать командира подразделения МВД ДНР

В Макеевке пытались взорвать командира подразделения МВД ДНР. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

Как сообщало Накануне.RU, утром 25 февраля в Макеевке взорвалось взрывное устройство, в результате чего пострадал автомобиль.

"Взрывное устройство было собрано профессионалом. Его заложили под автомобиль, исполнителем же был дилетант - сделал закладку так, что пострадал только автомобиль", - сказано в сообщении.

При взрыве пострадал один человек, он доставлен в больницу, его состояние стабильное.