25 Февраля 2019
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Происшествия Пермский край

Прикамские коммунисты рассказали подробности покушения на депутата

Попавший под обстрел депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин минувшим вечером должен был встретиться с потенциальным продавцом квартиры. Подробности нападения на парламентария сообщило краевое отделение компартии, передает корреспондент Накануне.RU.

Неизвестный позвонил депутату и, сославшись на его бизнес-интересы, предложил встретиться в воскресенье вечером для просмотра квартиры. Переносить встречу на будний день он отказался, заявив, что сам не из Соликамска и вот-вот покинет город.

"Когда Илья Кузьмин прибыл к месту встречи и стал отходить от своего автомобиля, стоявший неподалеку мужчина развернулся, обнажил "обрез" и произвёл из него два выстрела в краевого парламентария. Депутату несказанно повезло, так как первый выстрел прошёл "мимо", после чего Илья поскользнулся, стал падать, а второй выстрел, нацеленный в голову, прошил капюшон пуховика падающего парламентария", - рассказали в КПРФ.

Покушение на депутата Илья Кузьмин(2019)|Фото: vk.com, Илья Кузьмин

Напавшему удалось скрыться.

Следственный комитет Пермского края возбудил уголовное дело по двум статьям, в том числе по статье "покушение на убийство", Илья Кузьмин и свидетели дают показания. Сейчас следствие рассматривает две версии – политическая деятельность парламентария и его бизнес.

Сам Кузьмин говорит об отсутствии каких-либо угроз в свой адрес.

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Прикамские коммунисты рассказали подробности покушения на депутата

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Теги: Илья Кузьмин, покушение, заксобрание,



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