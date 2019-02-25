"Партия Дела" на встрече Клуба друзей 27 февраля обсудит партийно-политическую систему в России

В Москве 27 февраля состоится заседание Клуба друзей "Партии Дела", на котором сторонники партии обсудят существующую партийно-политическую систему России и монополизм либерального экономического курса. Об этом сообщил Накануне.RU лидер партии, глава ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

На встрече будут обсуждены причины политической деградации парламентской оппозиции, монополия либералов на принятие экономических решений и последствия этого курса в условиях роста социально-политической напряжённости.

"Надо периодически встречаться с нашими соратниками по партии и союзниками, обсуждать текущие проблемы. Нам надо готовиться к выборам, которые пройдут в сентябре в нескольких регионах. "Партия Дела" планирует участвовать в выборах в Крыму. Для нас важно провести свой список хотя бы в один из региональных парламентов, чтобы в 2021 году участвовать в выборах в Госдуму", - рассказал Бабкин.

Вопрос участия партии в избирательных кампаниях этого года также будет затронут на заседании. Помимо внутрипартийных задач участниками встречи будет дана оценка и общеполитических процессов. Как подчеркнул лидер "Партии Дела", даже в случае недопуска к выборам, сторонники разумной экономической политики намерены продолжать убеждать миллионы людей в необходимости смены экономического курса и установления в стране реально действующей выборной системы.

"Если Россия будет развиваться правильным путем с точки зрения развития и демократии, и экономики, и культуры, то все у нас получится. Россия прекрасна, все получится и мы знаем как. Еще раз 27 февраля мы об этом скажем городу и миру", - прокомментировал Бабкин.

Отметим, в числе участников заседания также значится координатор движения "Левый Фронт" Сергей Удальцов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее "Партия Дела" объявила, что в 2019 году расширит работу в регионах.