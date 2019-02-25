Двухлетний тюменец поел мухоморов и попал в больницу

В Тюмени маленький ребёнок оказался в больнице после того, как нашёл дома мухомор и съел его, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной станции "Скорой помощи".

24 февраля двухлетний мальчик нашел на кухне коробочку с сушеными мухоморами. Съев несколько кусочков, ребенок потянулся еще за одним, но съесть не успел – на пороге появился отец. Мужчина вытащил гриб изо рта ребенка и вызвал "скорую".

Вскоре врачи были на месте. Они осмотрели мальчика и сделали зондовое промывание желудка до "чистых вод". После маленького пациента доставили в областную клиническую больницу №1 для детального обследования и наблюдения. Сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии, его выписали домой.