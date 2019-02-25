Двухлетний тюменец поел мухоморов и попал в больницу

25 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Дневник Малиновского" - новый фейк?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Тюменская область

Двухлетний тюменец поел мухоморов и попал в больницу

В Тюмени маленький ребёнок оказался в больнице после того, как нашёл дома мухомор и съел его, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной станции "Скорой помощи".

24 февраля двухлетний мальчик нашел на кухне коробочку с сушеными мухоморами. Съев несколько кусочков, ребенок потянулся еще за одним, но съесть не успел – на пороге появился отец. Мужчина вытащил гриб изо рта ребенка и вызвал "скорую".

Вскоре врачи были на месте. Они осмотрели мальчика и сделали зондовое промывание желудка до "чистых вод". После маленького пациента доставили в областную клиническую больницу №1 для детального обследования и наблюдения. Сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии, его выписали домой.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Двухлетний тюменец поел мухоморов и попал в больницу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мухомор, гриб, ребёнок, отравление



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 458

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети