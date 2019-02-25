Свердловские "единороссы" не хотят раньше времени "засвечивать" Шипулина

В свердловском отделении "Единой России" сформирован организационный комитет по проведению предварительного голосования (праймериз) на выборах 8 сентября, когда будут "разыграны" мандаты депутата Государственной думы от Серовского избирательного округа и депутата регионального парламента от Орджоникидзевского округа Екатеринбурга, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Решение, принятое на закрытом для СМИ заседании президиума регионального политсовета, прокомментировал журналистам секретарь регионального отделения "ЕР " Виктор Шептий, возглавивший оргкомитет.

По его словам, на праймериз приглашаются все граждане, обладающие активным избирательным правом. Потенциальными участниками предварительных выборов могут стать "единороссы", их сторонники, а также беспартийные кандидаты, не имеющие судимости. Для соискателей мандата депутата Госдумы предусмотрены дебаты, которые будут транслироваться в режиме онлайн через Интернет. Приём документов кандидатов начнётся на этой неделе, продлится до 2 мая, а само голосование назначено на 26 мая.

Для праймериз партийцы планируют использовать около 70 помещений в Серовском округе и 20 – в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Со всеми владельцами обязательно заключат договоры аренды за счёт регионального отделения "ЕР".

Что касается конкретных персон, которые могут пойти на праймериз, то их Шептий назвать отказался, сославшись на то, что официально заявления от кандидатов пока не зарегистрировали.

"Мы здесь стараемся соблюдать "чистоту жанра" и действуем объективно, - заявил руководитель свердловских "единороссов", - Вот поступит заявление, мы его зарегистрируем, расскажем СМИ, разместим информацию в открытом доступе - и тогда сможем комментировать".

На вопрос, есть ли все-таки в списке возможных кандидатов в Госдуму биатлонист Антон Шипулин, Шептий ответил: "Пока никого нет, хотя мы с Антоном Владимировичем общались".

Между тем, в региональном исполкоме "ЕР" не делают особого секрета из того, что Шипулин на днях сделает соответствующее заявление о своём участии в борьбе за мандат от Серовского избирательного округа. При этом подтверждают, что врио руководителя областного исполкома "ЕР" Дмитрий Жуков, несмотря на свои сильные позиции на севере Свердловской области, не станет участвовать в предвыборной гонке, а займётся кураторством этой кампании.