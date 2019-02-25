Зеленский согласовал с делегацией Всемирного банка свои первые шаги в качестве президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Всемирного банка во главе с директором по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконеном. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Читайте также: Зеленский обвинил Порошенко в давлении

На встрече обсуждались основные положения программы Зеленского и его первые шаги в случае избрания президентом. Были согласованы такие действия: создание независимых от украинской власти антикоррупционных органов, продажа земли, новые эксперименты в медицине, фискальная реформа, реформа газового сектора, запуск кредитования населения.

Накануне Зеленский заявил, что просит граждан предложить ему команду профессионалов, которые "помогут построить страну мечты", и открыл голосование на своем сайте. Ранее он пообещал в случае победы сразу подать законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, депутатов, об импичменте и др.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Зеленский уверенно возглавляет президентский рейтинг. По данным на середину февраля, за него готовы проголосовать 26%, за действующего президента Петра Порошенко - 18%, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко - 14%.