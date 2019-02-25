На Среднем Урале прокуратура вступилась за пенсионерку, которой врачи отказали в рецептах на льготные лекарства

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию об отказе врачей местной поликлиники выписать рецепты пенсионерке.

Ранее стало известно, что пожилой жительнице Кировграда требовались средства для лечения от гипертонии и сахарного диабета на льготной основе. По сообщениям СМИ, лишь после неоднократных обращений пенсионерке все же был выписан рецепт на получение препаратов от сахарного диабета, но рецепт на лекарство от гипертонии ей выписан не был.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований действующего законодательства о здравоохранении в сфере обеспечения граждан льготными лекарствами.

"В случае подтверждения факта, что заявительница нуждается в обеспечении указанными лекарственными препаратами, прокуратура примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заверили в ведомстве.