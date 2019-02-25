Владимир Путин наградил главу Свердловской области орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил главу Свердловской области Евгения Куйвашева орденом Александра Невского. Как передаёт корреспондент Накануне.RU, об этом на торжественном собрании, посвящённом 85-летию региона, сообщил полпред Николай Цуканов.

Добавим, что орден Александра Невского могут получить граждане России, занимающие должности на государственной службе. Награда вручается за особые заслуги перед отечеством, за многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России.

Также за за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.