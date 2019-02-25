"Единая Россия" поддержала кандидатуру Владимира Елистратова на пост главы Челябинска

"Единая Россия" поддержит Владимира Елистратова на выборах главы Челябинска. Соответствующее решение принято на конференции регионального отделения партии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР".

Кандидатура врио главы города была поддержана единогласно.

Елистратов поблагодарил партийцев за доверие и подчеркнул, что осознает возложенную на него ответственность.

Напомним, по итогам конкурса на пост главы Челябинска рекомендованы врио главы города Владимир Елистратов, предприниматель Никита Мирный, глава Ленинского района Александр Орел и бывший мэр Трехгорного Николай Шиманович.

Нового главу города выберут депутаты 26 февраля на заседании городской думы.