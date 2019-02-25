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Политика Челябинская область

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Владимира Елистратова на пост главы Челябинска

"Единая Россия" поддержит Владимира Елистратова на выборах главы Челябинска. Соответствующее решение принято на конференции регионального отделения партии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР".

Кандидатура врио главы города была поддержана единогласно.

Елистратов поблагодарил партийцев за доверие и подчеркнул, что осознает возложенную на него ответственность.

Напомним, по итогам конкурса на пост главы Челябинска рекомендованы врио главы города Владимир Елистратов, предприниматель Никита Мирный, глава Ленинского района Александр Орел и бывший мэр Трехгорного Николай Шиманович.

Нового главу города выберут депутаты 26 февраля на заседании городской думы.

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"Единая Россия" поддержала кандидатуру Владимира Елистратова на пост главы Челябинска

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Теги: Владимир Елистратов, Единая Россия, выборы главы Челябинска,



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