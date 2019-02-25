"Газпром" покидают два топ-менеджера

Компанию "Газпром" покинули два заместителя председателя правления Александр Медведев и Валерий Голубев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе газовой компании, Александр Медведев, курировавший внешний рынок, сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе "Зенит". Планы Валерия Голубева, котрый отвечал за внутренний рынок, не уточняются. В сообщении отмечено, что глава компании Алексей Миллер поблагодарил его за многолетнюю плодотворную работу.

Валерий Голубев (справа)

Кроме того, компания сообщила об освобождении от должности начальника Департамента 307 Всеволода Черепанова, он продолжит работу на другой должности в группе.

Александр Медведев

Решения о прекращении полномочий должен одобрить совет директоров.