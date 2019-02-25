25 Февраля 2019
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"Газпром" покидают два топ-менеджера

Компанию "Газпром" покинули два заместителя председателя правления Александр Медведев и Валерий Голубев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе газовой компании, Александр Медведев, курировавший внешний рынок, сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе "Зенит". Планы Валерия Голубева, котрый отвечал за внутренний рынок, не уточняются. В сообщении отмечено, что глава компании Алексей Миллер поблагодарил его за многолетнюю плодотворную работу.

Кирилл Молодцрв, алексей конторович, заместитель председателя правления газпрома Валерий голубев(2016)|Фото: Накануне.RU

Валерий Голубев (справа)

Кроме того, компания сообщила об освобождении от должности начальника Департамента 307 Всеволода Черепанова, он продолжит работу на другой должности в группе.

Александр Медведев, экс-зампред Газпрома(2019)|Фото: gazprom.ru

Александр Медведев

Решения о прекращении полномочий должен одобрить совет директоров.

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"Газпром" покидают два топ-менеджера

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Теги: Газпром, Валерий Голубев, Александр Медведев



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