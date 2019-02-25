Кремль прокомментировал сюжет о мишенях "Цирконов" в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сюжет телеканала "Россия 1" о "возможных целях ракет "Циркон" в США.

По его словам, Кремль не вмешивается в редакционную политику телеканалов, передает "Интерфакс". Все вопросы по этому поводу нужно задавать непосредственно им, заявил Песков.

Накануне в "Вестях недели" телеведущий Дмитрий Киселев продемонстрировал графику, где "мишенями" были названы здание Пентагона, Кэмп-Дэвид, Форт-Ритчи, Мак-Клеллан и другие объекты.

Как сообщало Накануне.RU, в ходе послания президента Федеральному Собранию Владимир Путин пообещал зеркальный и асиметричный ответ в случае развертывания американских ракет в Европе.

Такой ответ может последовать не только по районам размещения ракет, но и по "центрам принятия решений" о возможном ударе по России. Упомянул президент и гиперзвуковую ракету морского базирования "Циркон" дальностью до тысячи километров и скоростью в 9 Махов, о которой не упоминалось в предыдущем послании.