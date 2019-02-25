25 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Дневник Малиновского" - новый фейк?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Кремль прокомментировал сюжет о мишенях "Цирконов" в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сюжет телеканала "Россия 1" о "возможных целях ракет "Циркон" в США.

По его словам, Кремль не вмешивается в редакционную политику телеканалов, передает "Интерфакс". Все вопросы по этому поводу нужно задавать непосредственно им, заявил Песков.

Накануне в "Вестях недели" телеведущий Дмитрий Киселев продемонстрировал графику, где "мишенями" были названы здание Пентагона, Кэмп-Дэвид, Форт-Ритчи, Мак-Клеллан и другие объекты.

Как сообщало Накануне.RU, в ходе послания президента Федеральному Собранию Владимир Путин пообещал зеркальный и асиметричный ответ в случае развертывания американских ракет в Европе.

Такой ответ может последовать не только по районам размещения ракет, но и по "центрам принятия решений" о возможном ударе по России. Упомянул президент и гиперзвуковую ракету морского базирования "Циркон" дальностью до тысячи километров и скоростью в 9 Махов, о которой не упоминалось в предыдущем послании.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Кремль прокомментировал сюжет о мишенях "Цирконов" в США

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий песков, цирконы, сша, россия 1



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.02.2019 12:01 Мск "Россия 1" назвала вероятные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для России

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 444

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети