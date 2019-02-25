В Нижнем Тагиле молодые "единороссы" приравняли фронтовиков к оккупантам

В нижнетагильском отделении "Молодой гвардии Единой России" прокомментировали поздравление "ветеранов и оккупантов" с Днем защитника Отечества. Там заявили, что случившееся - "досадная ошибка", передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в группе тагильских "молодогвардейцев" в соцсети вышло поздравление с 23 февраля следующего содержания: "Активисты НТМО ВОО "Молодая Гвардия" поздравили ветеранов ВОВ. Среди героев дня оказались труженики тыла, фронтовики и оккупанты".

Позднее пост был исправлен - вопиющую фразу про оккупантов заменили на "борцов с оккупантами".

Ситуацию прокомментировали в самом городском отделении.

"При публикации записи о проведении мероприятия 23 февраля активистом Нижнетагильского местного отделения ВОО "Молодая Гвардия" была допущена досадная редакционная ошибка. Мы приносим свои извинения людям, чьи чувства были задеты. Мы относимся с почтением и уважением ко всем нашим ветеранам и защитникам Отечества", - заявили в отделении.

Однако случившееся вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета.

"Ты гляди, все-таки не оккупанты оказывается, а борцы с оккупантами. Зер гуд, Вольдемар, зер гуд", "Такую "гвардию" их ровесники из 1941-45 с чувством выполненного долга поставили б к стенке...", "Просто писавшие это либо не понимали, что пишут, либо им абсолютно наплевать на написанное", - возмущаются в Сети.

Добавим, секретарем местного отделения "Единой России" является глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.