В комнате воронежского общежития рухнул потолок

В Воронеже обвалился потолок в одной из квартир общежития. Об этом сообщили пользователи в паблике "Типичный Воронеж".

Инцидент произошел в комнате дома №57 на улице 9 Января. Местная жительница отмечает, что уже в течение 4-5 лет этот дом обещают снести.

Однако, как пишут местные СМИ, в мэрии Воронежа заявили, что дом 1958 года постройки аварийным не признан.

В январе прокуратура организовала проверку по инциденту в Нижнем Тагиле, где обрушился потолок в жилом доме. Надзорное ведомство проверит - имеются ли основания для признания дома аварийным и подлежащим сносу.