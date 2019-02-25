25 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО В России Воронежская область

В комнате воронежского общежития рухнул потолок

В Воронеже обвалился потолок в одной из квартир общежития. Об этом сообщили пользователи в паблике "Типичный Воронеж".

Инцидент произошел в комнате дома №57 на улице 9 Января. Местная жительница отмечает, что уже в течение 4-5 лет этот дом обещают снести.

обрушение потолка в общежитии Воронежа(2019)|Фото: vk.com/cityvrn

обрушение потолка в общежитии Воронежа(2019)|Фото: vk.com/cityvrn

Однако, как пишут местные СМИ, в мэрии Воронежа заявили, что дом 1958 года постройки аварийным не признан.

В январе прокуратура организовала проверку по инциденту в Нижнем Тагиле, где обрушился потолок в жилом доме. Надзорное ведомство проверит - имеются ли основания для признания дома аварийным и подлежащим сносу.

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В комнате воронежского общежития рухнул потолок

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Теги: общежитие, воронеж, потолок



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