"Его никто в глаза не видел". В Депобрнауки Зауралья не исключили, что субпродукт из супа юргамышской столовой - фейк

Директор департамента образования и науки Курганской области Эдуард Абрамов рассказал об итогах проверки, проведенной после сообщений о некачественном питании детей в школе поселка Юргамыш, передает корреспондент Накануне.RU

Как ранее сообщало Накануне.RU, несколько дней назад учеников юргамышской школы накормили мясными субпродуктами. Один из детей сделал фото и разослал его в местные паблики - это мгновенно вызвало волну негодования у пользователей. Уже на следующий день руководство школы выдало устный приказ о срочном изменении меню столовой, также детям запретили брать с собой в столовую сотовые телефоны.

Как отметил Эдуард Абрамов, сейчас главное - это усиление общественного контроля.



"Это и общественные палаты, и общественные советы. Школьное питание символично тем, что есть вещи, выходящие за пределы нормирования. Я хочу, чтобы общественники могли зайти в учреждение и посмотреть на процесс приготовления пищи", - отметил директор департамента.



По словам Эдуарда Абрамова, уровень квалификации работников школьных столовых определяет имидж всей системы образования.



"Поваров сейчас несомненно нужно подучивать. За организацию питания в образовательном учреждении отвечает само это учреждение - это по закону. Эта ситуация чувствительная, которая произошла. Сейчас следственные органы должны разобраться. Но нам не удалось установить сам факт. Возможно, это фото вообще является фейком. Если бы этот кусочек субпродукта показали кому-то... Но он никуда не был доставлен, его никто в глаза не видел. Нет никаких подтверждений кроме этой фотографии в соцсетях", - добавил Абрамов.





Он также отказался сообщить чьего производства была тушенка, в супе из которой и был найден злополучный субпродукт.



"Могу лишь сказать, что это предприятие из Курганской области, а сам продукт был сделан по ГОСТ. Но ведь здесь суть в чем: почему не обратили на этот кусочек внимания работники столовой? Это уже вопрос профессионализма поваров этой школы. И к ученикам у меня будет просьба: если вы нашли у себя в тарелке что-то подозрительное, об этом нужно обязательно сказать классному руководителю, нужно подтверждение", - сказал Эдуард Абрамов.

Напомним, прокуратура и СК начали свои проверки по поводу инцидента. Также проверку проводит Роспотребнадзор.