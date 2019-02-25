25 Февраля 2019
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Мария Шукшина рассказала о самочувствии матери: "Нет оснований для беспокойства"

Мария Шукшина успокоила поклонников своей матери, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Накануне стало известно, что 80-летнюю звезду советского и российского кино госпитализировали с острым инфарктом, сообщалось о ее переводе в реанимацию.

Однако, слухи, по всей видимости, оказались преувеличены. На своей странице в Instagram дочь актрисы пишет: "Дорогие друзья! Нет оснований для беспокойства! Мама чувствует себя хорошо. В прекрасных руках самых лучших врачей находится! Обращаюсь ко всем СМИ и журналистам: не сейте панику! Не распространяйте сплетни! Моя мама и ее здоровье - не источник ваших "рейтинговых публикаций" и доходов!".

В конце ноября 2018 года Федосеева-Шукшина неожиданно вышла замуж за продюсера группы "На-На" Бари Алибасова (71).

Роман пары начался еще в 90-х, с тех пор Бари и Лидия периодически расставались и вновь сходились. Несколько лет назад Алибасов женился на собственном пресс-секретаре. Девушка даже родила в браке ребенка, правда, потом выяснилось, что не от Алибасова. И вот – воссоединение с давней пассией, которая находится в еще более почтенном возрасте, чем сам музыкальный продюсер.

В одном из ток-шоу близкие Алибасова рассказали, что в последнее время он много говорит о смерти и не так давно устроил репетицию собственных похорон. В крематорий пришли близкие Бари, говорили прощальные речи, а сам он после этого случая написал завещание.

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Мария Шукшина рассказала о самочувствии матери: "Нет оснований для беспокойства"

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Теги: лидия федосеева-шукшина, мария шукшина, госпитализация, острый инфаркт



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