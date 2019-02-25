Строительство штаб-квартиры Роскосмоса оценили в 25 млрд рублей

СМИ назвали стоимость строительства Национального космического центра Роскосмоса в Филях.

Как пишет "Коммерсант", в минувшую пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин (на фото) представил комплексный план создания НКЦ. Штаб-квартира госкорпорации получит здание головного офиса, а также Центр управления полетами, отраслевой банк и ситуационный центр.

Все здания расположатся у ГКНПЦ имени Хруничева на территории 9,9 га, проект также предполагает размещение профильного образовательного комплекса. По данным источников издания, возведение штаб-квартиры Роскосмоса оценивается в 25 млрд рублей.

Дмитрий Рогозин заявил, что сам Роскосмос свои деньги будет тратить на обустройство и модернизацию предприятий. Таким образом, строительство штаб-квартиры будет финансироваться из бюджета Москвы.

Как отмечает Infox.ru, выступая с посланием Федеральному собранию президент Владимир Путин заявлял, что в космической отрасли пора наводить порядок: объединить основные предприятия и конструкторские бюро, создав единый аэрокосмический кластер.

Напомним, здание головного офиса Роскосмоса на территории Национального космического центра может быть построено в форме ракеты сверхтяжелого класса, которую сейчас разрабатывают в России.